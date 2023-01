Während der Weihnachtsferien ist bundesweit die Zahl neuer Ansteckungen mit Influenza, Corona und anderen Atemwegsinfektionen stark zurückgegangen. So zählte das Robert Koch-Institut in der letzten Woche des Jahres etwas über 21.000 neue Grippefälle. Zwei Wochen vorher waren es noch über 52.000 gewesen. Auch die Quote neuer Erkältungen sank im gleichen Zeitraum von 11,1 Prozent auf 7,7 Prozent. Allerdings rechnen die Epidemiologen mit einem erneuen Anstieg der Zahl neuer Infektionen im Januar. So wurde die in den USA aktuell dominierende Coronavariante XBB.1 auch in Deutschland bereits nachgewiesen. In der Woche vor Weihnachten kam sie in einem Prozent der untersuchten Proben vor. Auch die Coronawerte im Abwasser zeigen an vielen Messpunkten wieder steigende Werte.