20.01.2023, 07:15 | Körpereigene Produktion von Antioxidantien der Nahrungsergänzung überlegen

Antioxidantien gelten als eine Art Wundermittel, das unter anderem krebsvorbeugend wirken und gegen das Altern der Haut helfen soll. Darum werden sie auch als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, obwohl der menschliche Körper sie auch selbst herstellen kann. Forschende des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns haben nun herausgefunden, dass bei der körpereigenen Produktion des Antioxidans Coenzym Q etwas passiert, das nur schwer über die Nahrung aufgenommen werden kann.

Demnach hilft ein Enzym namens STARD7 beim Transport des Coenzyms von den Mitochondrien zur Zelloberfläche. Damit kann auch das Problem umgangen werden, dass das Coenzym durch das wässrige Zellinnere transportiert werden muss, obwohl es nicht wasserlöslich ist. „Es ist, als ob die Mitochondrien Pflaster an die Oberfläche liefern, um die Zelle zu schützen“, erklärt die Studienautorin Soni Deshwal.

Link zur Studie: Mitochondria regulate intracellular coenzyme Q transport and ferroptotic resistance via STARD7

Immer mehr Beleuchtung weltweit sorgt dafür, dass es an vielen Orten nachts gar nicht mehr richtig dunkel wird. Eine Studie, an der auch das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam beteiligt war, hat nun gezeigt, wie sehr unter der nächtlichen Lichtverschmutzung die Sichtbarkeit von Sternen leidet: In den vergangenen zwölf Jahren hat die Helligkeit am Nachthimmel demnach jährlich um fast zehn Prozent zugenommen.

Die Experten nutzten für ihre Untersuchung auch die Hilfe von sogenannten Bürgerwissenschaftlern, also normalen Menschen, die in ihrer Freizeit Daten sammeln – in diesem Fall zur nächtlichen Sichtbarkeit von Sternen. Insgesamt machten bei der Studie 51.351 Personen mit, die regelmäßig ihren konkret sichtbaren Nachthimmel mit dem theoretisch sichtbaren verglichen, wie er auf einer speziell angelegten Website angezeigt wurde.

"Künstliches Licht bei Nacht sollte nicht nur als etwas ausschließlich Positives angesehen", schreiben die Studienautoren, "sondern auch als Verschmutzung". Frühere Untersuchungen hatten bereits ergeben, dass sich Lichtverschmutzung besonders negativ auf Insekten im Besonderen und auf ganze Ökosysteme im Allgemeinen auswirken kann.

Link zur Studie: Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022

19.01.2023, 16:00 | Grönland erlebt wärmste Dekade der letzten 1000 Jahre

Die Jahre 2001 bis 2011 waren die wärmste Dekade in der Mitte Grönlands seit 1.000 Jahren. Dies geht aus einer Studie hervor, die Forschende des Alfred-Wegener-Instituts jetzt in der Zeitschrift Nature veröffentlicht haben. Demnach hat sich die Temperatur in den Höhenlagen des grönländischen Eisschilds gegenüber dem 20. Jahrhundert allein um 1,5 Grad erhöht. Diese Entwicklung hebt sich damit deutlich von den natürlichen Schwankungen ab, die sich bis dahin beobachten ließen.

Das Forschungsteam hatte bereits in den 1990er-Jahren Bohrungen durchgeführt, um anhand der Eiskerne die Temperaturentwicklung von Jahrhunderten nachvollziehen zu können. Während damals allerdings noch kein deutlicher Temperaturanstieg beobachtet werden konnte, zeigen die jetzigen Nachborungen eindeutig, dass die globale Erwärmung nun auch die Mitte Grönlands erreicht hat. Da Grönlands schmelzendes Eis nach Schätzungen bereits 50cm zur Erhöhung des Meeresspiegels bis 2100 beitragen soll, kommt dieser Studie eine besondere Bedeutung zu.

Die Studie und ihre Ergebnisse: Modern temperatures in central–north Greenland warmest in past millennium

Wenn Menschen einen sogenannten Warn-Schlaganfall erleiden, gehen die Symptome meistens innerhalb kurzer Zeit wieder weg. Dennoch sollten sie sich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben, wie die American Heart Association in einer neuen Veröffentlich betont.

Fast 20 Prozent der Personen mit einer "transitorischen ischämischen Attacke (TIA)", wie das Phänomen medizinisch genannt wird, erleiden in den drei Monaten danach einen vollständigen Schlaganfall. Innerhalb der nächsten fünf Monate erleben sogar zwei von fünf Patienten eine solche Attacke.