23.01.2023, 15:50 Uhr | Arzneimittelentwicklung in den USA jetzt auch ohne Tierversuche möglich

Anders als in Europa ist es in den USA seit kurzem möglich, neue Medikamente auf den Markt zu bringen, ohne dass diese zuvor an Tieren getestet worden sind. Das hat die US-Arzneimittelbehörde FDA erklärt. Ihr europäisches Pendent EMA hingegen sieht diese Möglichkeit bislang nicht vor. Noch könne nicht vollständig auf Tierversuche verzichtet werden, teilte die EMA der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam mit.

Tierschützer haben sich positiv zu der neuen Gesetzeslage in den USA geäußert. Im Mittel würden mehr als 90 Prozent der Medikamentenkandidaten, die alle Tierversuche erfolgreich durchliefen, später während der klinischen Studien an Menschen aussortiert, hieß es in einer Reaktion des Vereins Ärzte gegen Tierversuche. Statt der Tests an Tieren sollen in den USA zukünftig vermehrt menschliche Miniorgane (Organoide), Multiorganchips oder computerbasierte Verfahren genutzt werden.

Die Domestizierung von Tieren ist vermutlich nicht der entscheidende Faktor, was das kommunikative Verhalten dieser Tiere gegenüber dem Menschen betrifft. Das haben Forscher der Eötvös Loránd Universität Budapest in einer in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Studie festgestellt. Die ungarischen Tierverhaltensforscher (Ethologen) untersuchten die sogenannte referenzielle Kommunikation von Hunden und Schweinen mit Menschen – sprich deren Fähigkeit, die Aufmerksamkeit einer anderen Person auf ein bestimmtes Objekt zu lenken.

Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass in menschlichen Familien lebende Schweine, die mit ihren Besitzern allein in einem Raum waren, ihren Herrchen und Frauchen genauso viel Aufmerksamkeit entgegenbrachten wie Hunde. War jedoch außer dem Besitzer auch eine – nur für die Menschen erreichbare - Futterbelohnung im Raum, versuchten nur Hunde, die Aufmerksamkeit des Besitzers auf die Belohnung zu lenken, um mit dessen Hilfe an diese heranzukommen. Schweine hingegen versuchten lediglich, den Weg zur Belohnung selbst zu finden.