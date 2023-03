Forschende des Thinktank XDI (Cross-Dependency-Initiative) haben untersucht, wie groß die Klimarisiken für die Schlüsselregionen der globalen Ökonomie sind. Die Initiative beschäftigt sich mit der Aufklärung wechselseitiger Abhängigkeiten. Die Forschenden stellten anhand von Modellrechnungen fest, dass gerade die wirtschaftlichen Knotenpunkte häufig die größten Klimarisiken haben.



Allein 50 der 100 am stärksten bedrohten Regionen der Welt gehören zu den beiden größten Ökonomien, den USA und China. China allein wiederum stellt 25 der 50 gefährdetsten Gebiete. Hier sind die südlichen und östlichen Küstenregionen am Pazifik zugleich am dichtesten besiedelt, am stärksten entwickelt, am meisten in globale Produktionsströme eingebunden und am häufigsten gefährdet durch Fluten, Dürren, Stürme und andere Extremereignisse, die durch jede weitere Erwärmung der Atmosphäre immer wahrscheinlicher werden. Welche Auswirkungen das auf die globale Wirtschaft und auch die Wirtschaft in unserer Region hat, erfahren sie im aktuellen MDR Klima-Update.