Die Forschenden werteten in dieser retrospektiven Kohortenstudie elektronische Gesundheitsdaten von rund 2,8 Millionen US-Patienten und Patientinnen aus – 1.201.082 mit COVID-19-Diagnosen und 1.620.100 mit anderen Atemwegsinfektionen Infektionen, die noch nie COVID-19 hatten. Dann zogen sie die Daten über Alkoholabhängigkeits-Diagnosen hinzu. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 20. Januar 2020 bis zum 27. Januar 2022 und wurde in dreimonatigen Intervallen in insgesamt 8 Zeitblöcke eingeteilt. Dabei wurde deutlich, dass das Risiko für eine neue Alkoholabhängigkeitsdiagnose für Menschen, die sich in den ersten 3 Monaten der Pandemie mit Corona infiziert hatten, signifikant erhöht war im Vergleich zur Kontrollgruppe. In Block 2 bis 4 nahm das Risiko wieder ab, in Block 5 bis 6 stieg es wieder an.