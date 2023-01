Frühaufsteher haben morgen (4. Januar) die besten Chancen auf ein Sternschnuppen-Spektakel am Himmel. Der Höhepunkt der Quadrantiden steht an, freie Sicht in Richtung Ost-Südost vorausgesetzt. Bereits am heutigen Abend (3. Januar) gibt es außerdem eine besondere Konstellation zu sehen: Mond und Mars stehen direkt am Goldenen Tor der Ekliptik . Mit der Ekliptik beschreibt man die scheinbare Bahn der Sonne, die sie über das Jahr hinweg am Himmel hinterlässt. Das Goldene Tor ist der Bereich zwischen den Sternhaufen der Plejaden und Hyaden.

Forschende der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wollen innerhalb eines Jahres erproben, ob es möglich ist, autonome Lastenräder mit dem Öffentlichen Personennahverkehr der Landeshauptstadt Magdeburg zu verknüpfen. Künftig sollen die Mikromobile dann – von Fahrgästen per App angefordert – selbstständig eine Straßenbahnhaltestelle ansteuern und dort bereitstehen, wenn die Passagiere ankommen und von der Bahn auf das Lastenrad umsteigen wollen. Damit soll die sogenannte „letzte Meile“, also das letzte Stück Weg von der Haltstelle bis zur eigenen Haustür überbrückt werden. Ziel ist, es einen Algorithmus zu entwickeln und zu testen, der die Lastenräder zuverlässig mit den Fahrplandaten der Stadt Magdeburg synchronisiert. Aus vorangegangenen Forschungsprojekten zu autonomen Lastenrädern an der Uni Magdeburg weiß das Team, dass autonome Lastenräder sehr effizient und kostengünstig sind. Statt aufwendig die Lastenräder per LKW wieder an leeren Stationen zu verteilen, navigierten die autonomen Flotten sich kontinuierlich nach jeder Buchung von allein an den nächsten Zielort.

Forscher am Helmholtz Zentrum Berlin haben die bisher effizienteste Tandemsolarzelle der Welt entwickelt. Sie kann insgesamt 32,5 Prozent der im Sonnenlicht enthaltenen Energie in elektrischen Strom umwandeln. Das unabhängige Institut ESTI in Italien bestätigte die Leistung der Zelle, die aus einer Silizium-Unterzelle und einer Perowskit-Topzelle besteht. Diese Kombination wird aktuell von verschiedenen Forschungsteams und Unternehmen genutzt, um die Leistung von Photovoltaik (PV) deutlich zu steigern.



Erst im Sommer 2022 hatte ein Team der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz mit einer Tandemzelle einen Wirkungsgrad von 31,3 Prozent erreicht. Zuvor hatten die Berliner Forscher Ende 2021 bereits 29,8 Prozent erreicht. Silizium ist bereits in heutigen PV-Anlagen enthalten. Diese Zellen erreichen inzwischen einen Wirkungsgrad von etwa 27 Prozent, was viele Wissenschaftler als das maximal Mögliche einschätzen, denn Silizium kann nur bestimmte, vor allem langwellige Teile des Lichtspektrums nutzen. Die Kristallstruktur Perowskit hingegen kann auch anderes, kurzwelliges Licht in Strom wandeln. Tandemzellen gelten daher als die Zukunft der Photovoltaik.



Auch die industrielle Fertigung steht bereits in den Startlöchern: In Brandenburg an der Havel hat die Firma Oxford PV bereits ein Werk für solche Solarzellen errichtet. In Zukunft könnten noch weitere Schichten für Solarzellen hinzukommen. Am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg haben Forschende mit einer experimentellen Vierfachzelle unter Laborbedingungen bereits einen Wirkungsgrad von 47,6 Prozent erreicht.