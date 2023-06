"Was in den Polar- und Hochgebirgsregionen passiert, bleibt nicht in diesen Regionen", sagte WMO-Sprecherin Nullis. Mehr als eine Milliarde Menschen seien auf das Wasser angewiesen, das aus schmelzendem Schnee und Gletschern stammt. "Wenn diese Gletscher abschmelzen, muss man sich Gedanken darüber machen, was mit der Wasserversorgung dieser Menschen passieren wird." Nullis verwies zudem darauf, dass in arktischen Permafrostböden doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert sei, wie heute in der Atmosphäre vorhanden ist. Mit dem Auftauen der Böden würde der Kohlenstoff in Form von CO2 und Methan an die Atmosphäre abgegeben werden. afp