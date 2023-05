05.05.2023 17:15 Uhr | WHO: Corona-Notstand offiziell für beendet erklärt

Notstand beendet, sagt die WHO Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Die Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, verkündete am Freitag in Genf die Aufhebung der höchsten Alarmstufe, die bei einer Bedrohung verhängt werden kann. Seit mehr als einem Jahr sei die Pandemie auf dem Rückzug, sagte Tedros und verwies auf die gestiegene Immunität durch Impfungen und Infektionen. "Dieser Trend hat es den meisten Ländern erlaubt, zu einem Leben wie vor Covid-19 zurückzukehren." Konkrete Auswirkungen hat die Entscheidung nicht, weil jedes Land für sich bestimmt, welche Schutzmaßnahmen es verhängt.

"Das bedeutet jedoch nicht, dass Covid-19 nicht mehr die globale Gesundheit bedroht", warnte Tedros. Er wies darauf hin, dass vorige Woche alle drei Minuten ein Mensch an den Folgen der Virusinfektion gestorben sei. Die WHO behielt sich trotz der Aufhebung des Alarms das Recht vor, einen neuen Gesundheitsnotstand auszurufen, falls eine sehr gefährliche Virus-Mutation auftreten sollte.

Dennoch folgte die WHO der Empfehlung eines unabhängigen Expertenausschusses, weil sie überzeugt ist, dass die Welt gute Werkzeuge hat, um die Menschen vor dem Virus zu schützen. Dazu gehören neben den Impfstoffen und Medikamenten auch Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken oder das Abstand halten in Innenräumen. Allein das solidarische UN-Impfprogramm Covax hat einer Analyse zufolge bis Ende 2022 in Ländern mit niedrigen Einkommen 2,7 Millionen Menschenleben durch Corona-Impfungen gerettet.

05.05.2023 16:15 Uhr | Spracherkennung: TU Ilmenau entwickelt Mikrofon nach Vorbild des menschlichen Ohrs

Das gemeinsam mit Forschungspartnern entwickelte Mikrofon würde Töne so wie ein menschliches Ohr aufnehmen. Ziel sei es gewesen, Hintergrund- oder Nebengeräusche besser herauszufiltern und die Erkennung von Spracheingaben auch in unruhigen Umgebungen zu verbessern. Die Forschenden haben dazu das Innenohr nachgebildet, das den Menschen beim Hörverstehen insbesondere in lauten Umgebungen unterstütze. Mögliche Einsatzgebiete seien neben Sprachassistenzsystemen und Hörgeräten auch Technologien zur Überwachung von Maschinen in der Produktion.

05.05.2023 15:30 Uhr | Heuschrecken schützen sich mit Duft vor Kannibalismus

Wanderheuschrecken bringen ihr Insektenspray offenbar gleich mit: Forschende am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena haben herausgefunden, wie sich Wanderheuschrecken gegen das Gefressenwerden durch Artgenossen schützen. Verantwortlich ist der Duftstoff Phenylacetonitril (PAN), eine giftige chemische Verbindung.

Hintergrund der Untersuchung ist das Schwarmverhalten von Wanderheuschrecken. So gehe man zwar davon aus, dass die Wanderungen durch die Jagd auf einzelne Artgenossen entstehen, dennoch vernichten sich die Schwärme nicht selbst. Sofern der Geruchsrezeptor für PAN funktioniert, werde kannibalisches Verhalten unterdrückt. Das sei wichtig in der Wanderphase der Heuschrecke, die durch ausreichend Nahrung und Regenfällen ausgelöst wird. Mit steigender Populationsdichte werden die Tiere aggressiver, aktiver und haben einen größeren Appetit.