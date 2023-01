05.01.2023, 11:15 Uhr | Experten: Testpflicht für China-Reisende nicht zielführend

Nach dem Ende der Null-Covid-Politik hat die Zahl der Corona-Fälle in China stark zu genommen. Schätzungen gehen von rund 250 Millionen infizierten Menschen aus. In Europa wird nun diskutiert, wie mit dieser großen Zahl an Infizierten umgegangen werden soll. Erste Staaten wie Frankreich, Spanien und Großbritannien haben bereits eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China angeordnet. Hierzulande halten das Experten für wenig sinnvoll. Wissenschaftlich interessanter sei hingegen das Varianten-Monitoring.

05.01.2023, 10:00 Uhr | Künstliches Bindegewebe lässt Penis wieder anschwellen

Ein Forscherteam um Dr. Xuetao Shi von der South China University of Technology in Guangzhou hat ein synthetisches Gewebe zur Reparatur der Bindegewebskapseln (Tunica albuginea) der Penis-Schwellkörper entwickelt. Das Verfahren wurde erfolgreich bei Schweinen getestet. Auch Penis-Verletzungen bei Männern und damit einhergehende Erektionsstörungen sollen so künftig behandelt werden. Berichten zufolge leiden beispielsweise etwa fünf Prozent der 40- bis 70-Jährigen an der sogenannten Peyronie-Krankheit, einer Bindegewebsstörung, von der angenommen wird, dass sie als Folge von Verletzungen beim Sex auftritt. Dabei bildet sich in der Tunica albuginea Narbengewebe, das Schmerzen und eine Reihe anderer Probleme wie etwa eine starke Verkrümmung des Penis verursacht.

05.01.2023, 08:30 Uhr | Veränderte Ozeanzirkulation verstärkt die Extremereignisse im Indischen Ozean

Forschende aus den USA, Deutschland und China haben mit Hilfe verschiedener Klimamodelle untersucht, wie sich das Klima am Indischen Ozean ändert, wenn sich die ozeanische Zirkulation abschwächt. Bisher ging man davon aus, dass der tropische Regengürtel global nach Süden wandert, wenn sich die ozeanische Zirkulation im nordatlantischen Raum abschwächt. Das würde dazu führen, dass die Nordhalbkugel während solcher Phasen trockener und die Südhalbkugel feuchter wird.

Die neue Studie zeigt aber, dass es eine zusätzliche Ost-West-Komponente gibt, die Einfluss auf das Klima in dieser Region hat. Die Forschenden stellen fest, dass es zu einer Verstärkung im Niederschlagsmuster im Bereich des indischen Ozeans kommen könnte. Das würde dazu führen, dass zu verstärkten Niederschlägen in Indonesien und zu weit verbreiteten Dürren in Ostafrika kommen kann. Grund dafür sind die verstärkten Westwinde im tropischen Indischen Ozean, die Wärme und Feuchtigkeit von Westen nach Osten transportieren. Die Modelsimulationen zeigen auch, dass es zu mehr und stärkeren Flutereignissen im östlichen Teil des Indischen Ozeans sowie zu Dürre- und Trockenperioden im westlichen Teil des Indischen Ozeans kommen würde. Regionen wie Südostasien könnten noch feuchter oder Ostafrika noch trockener werden als erwartet.