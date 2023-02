17.02.2023, 17:01 Uhr | Neuartige Mikroproteine entdeckt

Ein Forscherteam mit Beteiligung des Berliner Max Delbrück Centers hat eine neue Klasse von winzigen Eiweißen identifiziert. Die Experten konnten dabei die Genomsequenzen darstellen, die für diese Mininproteine typisch sind sowie die DNA-Mutationen, die während ihrer Evolution vor sich gingen. Dadurch konnte das Team zeigen, dass die meisten menschlichen Proteine, die deutlich größer sind als die neu entdeckten Mini-Eiweiße, erst viel später im evolutionären Prozess entstanden.

Daraus schließen die Forschenden auch, dass die kleinen Proteine eine wichtige Rolle bei vielen Prozessen in der Zelle spielen. Durch ihre geringe Größe konnten sie sich im Laufe der Evolution offenbar schneller an äußere Veränderungen anpassen. Die Wissenschaftler fanden bei ihrer Untersuchung auch die bisher kleinsten bekannten Proteine, die zum Teil nur aus 16 Aminosäuren bestehen. Normalerweise sind sie aus hunderten Aminosäuren zusammengesetzt, was die Frage neu aufwirft, wie viele der Säuren die Proteine letztlich brauchen, um funktionieren zu können.

Link zur Studie: Evolutionary origins and interactomes of human, young microproteins and small peptides translated from short open reading frames

17.02.2023, 11:39 Uhr | Mit Hilfe des Eisentods: Neue Therapiemöglichkeit für Leberkrebs entdeckt

Der Eisentod (Ferroptose) ist eine Form des gesteuerten Zellsterbens, mit dem der Körper kranke, defekte oder überflüssige Zellen abtötet. Dieser Prozess lässt sich nutzen, um die Wirkung einer Immuntherapie gegen Leberkrebs zu verstärken, wie Frankfurter Forschende anhand von Experimenten mit Mäusen herausgefunden haben. Dabei werden mehrere Methoden kominiert, damit der Körper nicht einzelne von ihnen unterdrücken kann.

In weiteren Tests haben die Experten zudem festgestellt, dass die Kombinationstherapie auch die Zahl Lebermetastasen reduzieren konnte, die von einem streuenden Darmtumor stammten. Der Darmtumor selber sprach allerdings nicht auf die Terapieform an. "Offenbar ist die Kombinationstherapie von der Mikroumgebung der Leber abhängig und hängt nicht vom Ursprung des Krebses ab", erläutert der Studienautor Prof. Fabian Finkelmeier.

Link zur Studie: Combining ferroptosis induction with MDSC blockade renders primary tumours and metastases in liver sensitive to immune checkpoint blockade

Ein internationales Forscherteam arbeitet derzeit an einem Projekt, das einige der verbleibenden Geheimnisse der Sternentstehung in Galaxien lüften soll. Dabei sollen die ersten ersten Bilder, die das Ende 2021 gestartete James Webb Space Telescope (JWST) geschossen hat, noch genauer analysiert werden. Erste Ergebnisse der insgesamt 21 Studien wurden nun veröffentlicht.

Untersucht wurden 19 Galaxien in der Nähe der Milchstraße, die wir von oben bzw. unten sehen. Die Bilder von ihnen zeigen interessante und nie zuvor gesehene Strukturen, wie etwa im Zentrum der Galaxie NGC 628, die wir bisher nicht erklären können, etwa Netzwerke aus Gas und Staub. "Die neue Perspektive, die uns JWST auf die Zentren von Galaxien gibt, trägt grundlegend zu unserem Verständnis der Entwicklung von Sternhaufen und Galaxien bei", erklärt der an der Untersuchung beteiligte Forscher Nils Hoyer vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg.