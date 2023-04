12.04.2023 11:45 Uhr | Der Sandwurm aus "Dune" existiert – zumindest dem Namen nach

Dass Literatur und Film die Wissenschaft bei der Benennung von neues Arten inspirieren, ist kein neues Phänomen. So wurden beispielsweise die Skywalker-Hoolock-Gibbons nach dem Sci-Fi-Epos "Star Wars" benannt. Oder der Excalibosaurus, ein Uhrzeit-Reptil, das nach dem Schwert des mythischen König Artus – Excalibur – benannt wurde.

Shaihuludia shurikeni als Fossil. Der Wurm erinnerte Forschende an den Sandwurm aus "Dune". Bildrechte: Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe/ Julien Kimming Aktuell war es der Sandwurm Shai-Hulud aus den Wüstenplanet-Romanen von Frank Herbert (unter dem Namen "Dune" 1984 von David Lynch, 2021 von Denis Villeneuve verfilmt), der ein Forscherteam inspirierte. Der Paläontologe Julien Kimming und seine Kollegen entdeckten eine bislang unbekannte Art eines fossilen Ringelwurms in etwa 506 Millionen Jahren alten Gesteinen im Nordosten des US-Staates Utah. Weil Kimmings Kollegin ein großer Science-Fiction-Fan sei, habe sie die Idee gehabt, ihren Fund Shaihuludia shurikeni zu nennen – in Anlehnung an Shai-Hulud.

Mit Wüstensand, wie in "Dune" habe der neu entdeckte Ringwurm aber wenig zu tun gehabt, betont Kimming: "Es war sehr matschig". Der Wurm habe am Ozeanboden gelebt. Die gefundenen Wurmfossilien zeigen, dass die Tiere wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil der kambrischen Ökosysteme waren. Und – Fans der "Dune" Verfilmungen werden das erkennen – die Fossilien erinnern optisch tatsächlich ein wenig an die Sandwürmer auf dem fiktiven Wüstenplaneten Arrakis.

Die Studie Annelids from the Cambrian (Wuliuan Stage, Miaolingian) Spence Shale Lagerstätte of northern Utah, USA gibt es hier zum Nachlesen.

pm/dpa

12.04.2023 7:10 Uhr | Netzwerke unserer Neuronen bestimmen, wie schnell Informationen verarbeitet werden

Symbolbild: Die neuronalen Verbindungen innheralb unseres Gehirns spielen eine wichtige Rolle für die Geschwindigkeit, mit der wir Informationen verarbeiten. Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock

Unser Gehirn macht manche Dinge unglaublich schnell: Sinneswahrnehmungen verarbeiten zum Beispiel. Andere Prozesse dauern deutlich länger, beispielsweise, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen und minutenlang abwägen. Manche Hirnregionen arbeiten dementsprechend schneller als andere. Ein internationales Forscherteam hat aktuell untersucht, wie sich die Zeitskala einer Hirnregion bei der Ausführung einer Aufgabe verändern kann.

Die Forschenden untersuchten Daten aus früheren Experimenten mit Makaken-Affen, von denen visuelle Aufmerksamkeit verlangt wurde. Dabei wurde die Aktivität im visuellen Cortex V4 gemessen, einer Hirnregion, die auf das Sehen spezialisiert ist. Das Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, ob sich die Gehirnaktivitäten in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden, wenn a) die Aufmerksamkeit gerade auf einen neuen Punkt gelenkt wird oder b) der Punkt eine Weile ruhig fixiert wird.

Interessanterweise gab es tatsächlich Unterschiede in der neuronalen Aktivität in beiden Szenarien. Wenn die Affen ruhig fixierten, verlor die Aktivität in den langsameren Neuronenpopulationen noch weiter an Geschwindigkeit. Dass dieselben neuronalen Strukturen ihre Geschwindigkeiten ändern können, ist interessant, denn es deutet darauf hin, dass die unterschiedliche Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung nicht darauf beruht, dass es schnelle und langsame Neuronen als biologische Typen gibt, die an unterschiedlichen Stellen im Gehirn verbaut wurden.

Vielmehr sind es die Netzwerkverbindungen zwischen Neuronen, die darüber entscheiden, wie schnell Prozesse im Gehirn ablaufen. So generieren beispielsweise sogenannte "Cluster-Netzwerke" aus Neuronen langsame Skalen der Informationsverarbeitung. Solche Netzwerke könne man in etwa mit dem Straßennetz vergleichen, sagt die Neurowissenschaftlerin Anna Levina von der Universität Tübingen, die an der Arbeit beteiligt war. Zwei Orte in Paris seien mit so einem Cluster gut miteinander verbunden – wohingegen Orte mit ein wenig mehr Entfernung nur sehr langsam zu erreichen seien. Im Gegensetz zu den Cluster-Netzwerken gibt es noch Direktverbindungen zwischen Neuronen, die gewissermaßen mit einem Flugnetz zu vergleichen sind. Diese Strukturen sind sehr schnell, aber dafür nicht so ausdifferenziert. Diese Ergebnisse könnte eine neue Perspektive auf unser Gehirn eröffnen: "Unsere experimentellen Beobachtungen und Computermodelle bilden gemeinsam eine Grundlage für eine Untersuchung des Zusammenhangs von Netzwerkstruktur, funktioneller Dynamik im Gehirn und flexibel modulierbarem Verhalten", schließt die Studie.