In einer Demonstrationsanlage an der TU Bergakademie Freiberg will ein Konsortium aus Forschung und Industrie in den kommenden Jahren 380.000 Liter E-Fuel herstellen. Wie die Hochschule mitteilte, wird der synthetische Kraftstoff aus biogenem oder regenerativ gewonnenem Methanol erzeugt. Die ersten 15.000 Liter des synthetischen Benzins wurden am Donnerstag (25. Mai) im Beisein von Bundesverkehrsminister Volker Wssing (FDP) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Freiberg abgeholt.