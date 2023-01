Durch den CO2-Treibhauseffekt und die resultierende Klimaerwärmung hat sich die Schmelze der Eismassen in der Antarktis seit den 1990er Jahren deutlich beschleunigt. Ein Team von britischen und amerikanischen Forschenden um Freazer Chrostie von der University of Cambridge hat mit Hilfe von umfangreichen Satellitendaten nun eine neue Analyse erstellt, wie sich der westantarktische Eisschild im Klimawandel weiter entwickeln könnte. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass das Eis in den verschiedenen Regionen entlang der westantarktischen Küste unterschiedlich schnell schmilzt. Während sich die Gletscherschmelze entlang der Bellinghausen See zwischen 2003 und 2015 deutlich beschleunigte, verlangsamte sich die Entwicklung entlang der Amundsen See. Ursache sind veränderte Windmuster, die die Ozeanströmungen beschleunigen oder bremsen. Unter dem Eisschelf an der Amundsen See bremsen sie den Zustrom warmer Wassermassen und damit auch die Gletscherschmelze.