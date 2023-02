Seltenes Schauspiel: Polarlichter leuchten über Deutschland

27.02.2023, 12:00 Uhr | Seltenes Schauspiel: Polarlichter leuchten über Deutschland

Ein Sonnensturm sorgt für Polarlichter auch über Deutschland. Bereits vergangene Nacht waren sie in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Thüringen zu sehen. Auch in der kommenden Nacht zum Dienstag ist mit erhöhter Polarlichtaktivität in Deutschland zu rechnen.

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten am Himmel sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte erklärt: "Was dort leuchtet sind Luftmoleküle, entweder Sauerstoff oder Stickstoff. Diese werden von den elektrisch geladenen Teilchen kurz aufgeladen. Wenn diese dann wieder in einen neutralen Zustand zurückfallen, senden sie diese Energie als ein solches Leuchten aus."