13.01.2023, 14:30 | Affen können im Duett singen

Am Beispiel des Weißhandgibbons, einem der wenigen singenden Primaten, haben italienische Forscherinnen und Forscher nachgewiesen, dass Affen in der Lage sind, ihre Stimmen im Duett aufeinander abzustimmen. Ähnlich wie Menschen, die in Gesprächen zwar eher asynchron vorgehen, also die Pausen des Gegenübers zum Sprechen nutzen, beim Singen aber möglichst harmonisch zusammenklingen wollen, gleichen auch Gibbons ihre Stimmen einander an, wenn sie miteinander singen.

Neben dieser Synchronität hat das Forschungsteam auch die sogenannte "Isochronie" untersucht, die Fähigkeit, beim Singen einen gleichförmigen Rhythmus einzuhalten. Auch das konnte bei den Affen beobachtet werden. Allerdings zeigte sich, dass die Gleichförmigkeit vor allem bei Männchen zunahm, wenn eine Gesangspartnerin dazukam. Die weiblichen Gibbons waren im Duett flexibler und passten sich mit ihrem Rhythmus dem des Gesangspartners an.

Die Studie zeigt auf, dass es unterschiedliche Gründe für dieses Verhalten geben kann, die noch weiter erforscht werden müssten. So wäre zum Beispiel denkbar, dass die Affen mit dem Gesang ihren Paarstatus nach außen kommunizieren oder aber auch, dass die Selektion der Paarung über die musikalischen Fähigkeiten erfolgt. Zudem gibt die Studie Ansätze zur Erforschung von Rhythmus und Synchronität beim Menschen.

Zur Studie: Isochrony and rhythmic interaction in ape duetting

13.01.2023, 13:05 | Aus Minen werden Batterien

Mit einem ungewöhnlichen Projekt wollen Forscherinnen und Forscher des in Wien beheimateten International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) das Problem unzureichender Stromspeicher lösen. Ihr Vorschlag sieht vor, das alte Rohstoff-Minen zu gigantischen "Batterien" umgebaut werden, in dem der Transport von Sand die Funktion der Speicherung übernimmt.

Die Idee des Projekts basiert auf dem Prinzip eines Pumpspeicherkraftwerks: In energiereichen Zeiten (mit Wind und/oder Sonne) wird Sand mit einem Elektromotor aus einem Stollen an die Erdoberfläche transportiert; bei Dunkelflaute sorgt Sand, der zurück in den Stollen wandert, mit seiner Schwerkraft dafür, dass ein Generator Strom produziert. Die Forscherinnen und Forscher sehen in diesem Vorhaben, das sie Underground Gravity Energy Storage nennen, nicht nur eine gute Ergänzung zur Entwicklung neuer Batterie- und Speichertechniken. Sie weisen auch auf den positiven Effekt hin, dass in Gebieten, in denen der Bergbau wegbricht, Arbeitsplätze erhalten werden könnten.

13.01.2023, 11:46 | Drei Jugendliche an Doppelinfektion mit Grippe und bakterieller Hirnhautentzündung in Sachsen-Anhalt gestorben

In Sachsen-Anhalt haben sogenannte Sekundärinfektionen mit bakteriellen Erregern zu drei Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen geführt, die mit Influenza infiziert waren. Das teilt das Robert Koch-Institut im aktuellen Influenza-Wochenbericht mit. Alle drei hätten Symptome einer bakteriellen Hirnhautentzündung gezeigt, die prinzipiell mit Antibiotika behandelbar war. Das RKI sieht die drei Todesfälle als Hinweis auf einen Anstieg schwerer Erkrankungen durch bakterielle Sekundärinfektionen. Solche Ansteckungen treten besonders während der Grippe- und Erkältungssaison auf. Im vergangenen Herbst hatten sich besonders viele Junge Menschen mit Grippe angesteckt, deswegen rät das RKI Labors, Ärztinnen und Ärzten dazu, verstärkt auch auf bakterielle Erreger zu testen.

Die WHO hatte im Dezember nach Berichten aus Großbritannien und Frankreich vor einer Welle schwerer Infektionen mit A-Streptokokken hingewiesen, die unter anderem Scharlach auslösen. In Großbritannien waren daran bis Weihnachten laut der UK Health Security Agency 21 Kinder im Alter bis zu 15 Jahren gestorben. Die Zahl neuer Influenza-Ansteckungen ist dagegen weiter rückläufig. In der ersten Woche von 2023 wurden 13.779 neue Infektionen gemeldet, das sind weniger als ein Viertel im Vergleich zu drei Wochen vorher. Virologinnen und Virologen sehen Anzeichen dafür, dass sich das Muster wiederholt, das während des Julis in Australien beobachtet wurde. Dort hatte die Grippesaison ungewöhnlich früh eingesetzt, war nach einem frühen Höhepunkt aber rasch zu Ende gegangen.

Das Thema bei MDR WISSEN: Drei Jugendliche in Sachsen-Anhalt sterben durch bakterielle Infektion nach Grippe

Früh erkannt, früh verhindert: Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsvergiftung (Präeklampsie) und Gallenstauung (intrahepatische Cholestase) sind gefährliche, aber auch häufige Komplikationen für werdende Mütter. Die Ursachen dieser Schwangerschafts-Erkrankungen sind nicht vollständig geklärt. Forschende an der Universität Ningbo in China haben jetzt aber Biomarker ausgemacht, mit denen eine Früherkennung möglich sein könnte.

"Die Stoffwechselprodukte der Darmflora, kurzkettige Fettsäuren, stehen während der Schwangerschaft in engem Zusammenhang mit diesen Schwangerschaftskomplikationen. Sie können als potenzielle Marker für Schwangerschaftskomplikationen verwendet werden", so Rongrong Xuan aus dem Forschungsteam. Das fand unter den kurzkettigen Fettsäuren mehrere starke Kandidaten für Biomarker, insbesondere Isobuttersäure. Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes und Präeklampsie wiesen zudem erhöhte Werte von Isovaleriansäure, Essigsäure und Propionsäure auf – die beiden letzteren möglicherweise aufgrund eines Ungleichgewichts der Blutfette (Dyslipidämie). Frauen, bei denen eine Gallenstauung diagnostiziert wurde, wiesen viel niedrigere Werte aller kurzkettigen Fettsäuren mit Ausnahme der Isobuttersäure auf und ihre Hexansäurespiegel standen in starkem Zusammenhang mit ihrer Erkrankung.

Diese Erkenntnisse würden einen Grundstein legen, um den genannten schwangerschaftsbedingten Krankheiten künftig vorbeugen zu können. Die Forschungsgruppe sagt, weitere Arbeiten müssen jetzt das Mikrobiom im Stuhl untersuchen, um weitere Zusammenhänge festzustellen. Weiterhin sollten nun Daten über den Lebensstil sowie der Mikrobiota im Genitalbereich analysiert werden.