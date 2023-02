31.01.2023, 11:31 Uhr | Säugetierkot statt Insekten - wie fleischfressende Pflanzen ihre Ernährung umstellen

Die Kannenpflanze Nepenthes, die sich normalerweise von Insekten ernährt, kann mit ihren Fangfallen auch den Kot von Säugetieren aufnehmen und sich dadurch sogar besser mit Nährstoffen versorgen. Diese interessante Entdeckung machte ein Forschungsteam mit Beteiligung der Uni Bayreuth im malaysischen Teil der Insel Borneo. "Aus Fangfallen sind Kloschüsseln geworden. Diese Funktionsänderung ist ein überraschendes Beispiel dafür, dass Pflanzen in der Lage sind, ihre Ernährung kreativ anzupassen", sagte Prof. Gerhard Gebauer von der Uni Bayreuth.

Die Experten nutzten für ihre Studie die sogenannte Isotopen-Biogeochemie, bei der die Anteile von bestimmten Isotopen in den Pflanzen untersucht werden – also die Atomkerne eines Elements mit gleicher Protonenzahl, aber unterschiedlicher Anzahl von Neutronen. In diesem Fall ging es um das Stickstoff-Isotop 15N, das als eindeutiger Indikator für eine verbesserte Versorgung mit Stickstoff gilt. In der Analyse zeigte sich, dass die fleischfressenden Pflanzen, die ihre Ernährung auf tierische Exkremente umgestellt hatten, einen doppelt so hohen 15N-Anteil hatten als jene, die am Insektenfang festhielten. Deutlich erhöht war der 15N-Anteil auch im Vergleich zu „vegetarischen“ Pflanzen.

Link zur Studie: Capture of mammal excreta by Nepenthes is an effective heterotrophic nutrition strategy

31.01.2023, 10:15 Uhr | Post-Covid: Risiko für Autoimmunerkrankungen steigt

Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben, leiden danach mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer Autoimmunkrankheit. Das haben Dresdner Forschende anhand von Abrechnungsdaten der Jahre 2019 bis 2021 von 38,9 Millionen gesetzlich Versicherten herausgefunden. Demnach kamen bei an Covid-19 Erkrankten 15,05 Diagnosen auf 1.000 Versichertenjahre zusammen, während es bei Menschen ohne Sars-CoV-2-Infektion nur 10,55 Diagnosen waren

"In allen Alters- und Geschlechtsgruppen traten Autoimmunkrankheiten in der Zeit nach der Infektion signifikant häufiger auf", erklärt Prof. Jochen Schmitt vom Dresdner Uniklinikum. Als mögliche Ursache wird spekuliert, dass die durch Virusinfektionen wie Sars-CoV-2 verursachten Autoantikörper bei einem Teil der Infizierten eine Autoimmunerkrankung auslösen können. In künftigen Studien sollte der Fokus besonders auf der Quantifizierung der Krankheitslast dieser Erkrankungen liegen, so die Forschenden.

31.01.2023, 08:00 Uhr | Fischer und Delfine gemeinsam auf Fischfang

Eine besondere Form der Kooperation zwischen Menschen und Tieren hat ein internationales Forscherteam im brasilianischen Küstenort Laguna gefunden. Dort beobachten Fischer regelmäßig das Verhalten von Delfinen, um zu bemerken, wann sie am besten ihre Netze zum Fischen auswerfen sollen – wobei auch die Delfine davon profitieren, da sie so mehr Fische finden.

Diese Praxis wird bereits seit 140 Jahren in Laguna ausgeübt und gilt in der Stadt im südlichen Bundesstaat Santa Catarina als wichtiges kulturelles Erbe. Mithilfe von Drohnen und Unterwasserkameras konnten die Forschenden beweisen, dass mit dieser traditionellen Technik tatsächlich Fischer und Delfine mehr Fische entdecken. Bei den Delfinen konnten die Experten eine um 13 Prozent erhöhte Überlebensrate ermitteln für die Tiere, die mit den Menschen zusammenarbeiten.