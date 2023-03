Ein deutsches Forschungsteam vom TU München AlgenTechnikum berichtet im Fachmagazin "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology" darüber, dass mehrere Stämme von Cyanobakterien in der Lage sind substanzielle Mengen an Metallen der Seltenen Erden an sich zu binden. Die Forschenden sagen, dass diese Cyanobakterien in Zukunft in umweltfreundlichen Prozessen zur gleichzeitigen Rückgewinnung von Seltenen Erden und zur Behandlung von Industrieabwässern eingesetzt werden können. Dieses Verfahren trägt dazu bei, dass die Seltenen Erden recycelt werden könnten und unterstützt somit eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft. Seltene Erden sind in moderen Technologien wie Leuchtdioden, Mobiltelefonen und Windturbinen unentbehrlich. Die Nachfrage wird immer größer, doch sie kommen nur in sehr geringer Konzentration in der Erdkruste vor.