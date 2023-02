Niederländische Wissenschaftler um Anita Ravelli von der Universität Amsterdam haben in einer groß angelegten Studie untersucht, ob es einen statistischen Zusammenhang zwischen der Geburt eines Kindes und seinen schulischen Leistungen zwölf Jahre später gibt. Dazu erhoben die Forschenden Daten von insgesamt 226.684 Kindern, die in den Jahren 2003 bis 2008 zur Welt gekommen waren. Bei allen Babys lag der Geburtstermin zwischen der 37. und der 42. Woche der Schwangerschaft. Entweder war die Geburt von den Ärzten eingeleitet worden oder die Wehen hatten von selbst eingesetzt.

Nicht an der Studie beteiligte Forschende warnen allerdings vor vorzeitigen Schlüssen. Einerseits gebe es zahlreiche Studien, die zeigten, dass Kinder bei einer deutlichen Überschreitung des errechneten Geburtstermins ein erhöhtes Krankheits- und Sterberisiko haben. Zudem müssten nach der 39. Woche auch mehr Kaiserschnitte durchgeführt werden. Andererseits seien in der Studie viele Variablen nicht dargestellt worden, die möglicherweise ebenfalls eine Rolle für die kognitive Entwicklung der Kinder gespielt hätten, kommentierte etwa Sven Kehl, Oberarzt an der Frauenklinik am Universitätsklinikum Erlangen. "Nicht alle potenziellen Störfaktoren sind bekannt , wie zum Beispiel familiärer Status, Bildungsgrad des Vaters, das Rauchen eines Elternteils oder Body-Mass-Index der Mutter."