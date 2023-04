20.04.2023 16:05 Uhr | Verhütung: Kaum Unterschiede zwischen Hormon- und Kupferspirale

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat die Vor- und Nachteile von Kupfer- und Hormonspiralen zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften untersucht. Das Ergebnis: Beide Methoden sind sehr sicher und im Vergleich zu Kondomen oder der Pille auch relativ kostengünstig. Unterschiede gibt es bei den Begleiterscheinungen. Während es bei der Verwendung der Hormonspirale es häufiger zu einem Ausbleiben der Regelblutung kommen kann, können bei der Kupferspirale hingegen verstärkte Regelblutungen auftreten.

Die Spirale ist in Deutschland nach oralen Kontrazeptiva und dem Kondom die am dritthäufigsten eingesetzte Verhütungsart – so die Ergebnisse einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2018. Sie wird von etwa zehn Prozent der sexuell aktiven Frauen genutzt. Die Hormonspirale gibt ein Hormon ab, das den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut hemmt und so die Einnistung der befruchteten Eizelle verhindert. Die Kupferspirale verhindert dagegen die Einnistung der Eizelle, indem sie geringe Mengen an Kupferionen abgibt.

20.04.2023 15:29 Uhr | Mitteldeutsches Forschungszentrum iDiv feiert 10-jähriges Bestehen

Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) hat am Donnerstag (20.04.2023) sein zehnjähriges Bestehen mit einem Festakt in der Universität Leipzig gefeiert. Über 300 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft nahmen teil, darunter die Ministerpräsidenten Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Sie würdigten die wichtigen Beiträge des Forschungszentrums für den Schutz der biologischen Vielfalt. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in einer Video-Grußbotschaft die Bedeutung der "Grundlagenforschung von Weltrang" für die internationale Biodiversitätspolitik.

Das iDiv hat sich zu einem weltweit sichtbaren Leuchtturm der Biodiversitätswissenschaft entwickelt. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten heute für das Forschungszentrum. Zusätzlich forschen über 150 Gruppen des wissenschaftlichen Netzwerkes an verschiedenen Standorten in Halle, Jena und Leipzig. Betrieben wird das iDiv von den Unis in Leipzig, Halle und Jena in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Zudem sind sieben Leibniz- und Max-Planck-Institute als Kooperationspartner beteiligt

20.04.2023 15:03 Uhr | Sieben schlimmste Jahre für polare Eisschmelze lagen alle in der vergangenen Dekade

Der Rückgang des Eises in der Arktis und Antarktis ist eine der gravierenden Folgen der globalen Erwärmung. Ein internationales Forscherteam hat nun aus Satellitendaten der Jahre 1992 bis 2020 berechnet, dass die größte Abnahme dabei in den vergangenen zehn Jahren stattfand, mit 2019 als bisherigem negativen Höhepunkt. Dazu lagen in diesem Zeitraum auch die sieben Jahre mit der größten gemessenen polaren Eisschmelze.

Die Forschenden errechneten zudem, dass in den 28 Jahren insgesamt 7.560 Milliarden Tonnen Eis rund um die Pole verloren gegangen sind - so viel wie ein Eiswürfel mit der Kantenlänge von 20 Kilometern. Allein im Rekordjahr 2019 schmolzen 612 Milliarden Tonnen Eis. In Grönland waren es in dem Jahr bedingt durch eine arktische Hitzewelle 444 Milliarden Tonnen, in der Antarktis 168 Milliarden Tonnen, vor allem im Westen und auf der Antarktischen Halbinsel.

Die gesamte polare Eisschmelze von 1992 bis 2020 führte zu einem Anstieg des weltweiten Meeresspiegels um 21 Millimeter. Während in den frühen 1990er-Jahren der Rückgang des Eises in Arktis und Antarktis noch wenig Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel hatte, beträgt sein Anteil mittlerweile rund ein Viertel. Falls das Eis mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie bisher schmelzen sollte, könnte dies bis zu einem Anstieg des weltweiten Meeresspiegels zwischen 148 und 272 Millimetern bis zum Ende des Jahrhunderts führen.