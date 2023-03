03.03.2023, 15:00 Uhr | Nach Fehlstart: Vega C soll vor Jahresende wieder fliegen

Die europäische Raumfahrtbehörde ESA teilte mit, dass die neue europäische Trägerrakete Vega C nach einem gescheiterten Start im Dezember noch vor Ende 2023 wieder abheben soll. Ende Dezember war der erste kommerzielle Start der Vega C ins All schiefgelaufen. Die Rakete kam wenige Minuten nach ihrem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana von ihrem Kurs ab. Raketenbetreiber Arianespace stufte die Mission als gescheitert ein. Wie es vom Unternehmen hieß, gab es etwa zweieinhalb Minuten nach dem Start ein Problem beim Triebwerk Zefiro-40. Mittlerweile konnte die Untersuchungskommission ermitteln, dass es an der Auskleidung des Schubdüsenhalses in dem Triebwerk eine unerwartete übermäßige thermomechanische Erosion gegeben hatte.

dpa

03.03.2023, 14:00 Uhr | Sicherheitslücken in Drohnen des Herstellers DJI entdeckt

Forschende des Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum und des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit CISPA in Saarbrücken haben teils schwerwiegende Sicherheitslücken in mehreren Drohnen des Herstellers DJI entdeckt. Diese ermöglichen es Anwenderinnen und Anwendern beispielsweise, die Seriennummer der Drohne zu ändern oder die Mechanismen außer Kraft zu setzen, mit denen sich die Drohnen und ihre Piloten durch Sicherheitsbehörden orten lassen. In bestimmten Angriffsszenarien können die Drohnen sogar im Flug aus der Ferne zum Absturz gebracht werden. Die Forschenden testeten drei Drohnen verschiedener Kategorien die kleine DJI Mini 2, die mittelgroße Air 2, und die große Mavic 2. Insgesamt ermittelten die Forschenden 16 Schwachstellen. Vier schwerwiegenden Fehler, die das Team ausmachen konnten, teilte es dem Hersteller mit. Dieser arbeitet daran dieses zu beheben.

03.03.2033, 12:32 Uhr | Zecken-Gefahr: Neues FSME Risikogebiet in Mitteldeutschland

Das RKI hat neue Gebiete ausgewiesen, in denen Menschen vor Zeckenstichen besonders auf der Hut sein sollten. Demnach sind in Bayern und Sachsen-Anhalt die Risikogebiete für die meist von Zecken übertragene Hirnentzündung FSME ausgeweitet worden. Neu hinzugekommen sind die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Fürstenfeldbruck sowie der Stadtkreis München. Damit seien nun laut RKI knapp 180 Kreise bundesweit als Risikogebiete ausgewiesen.

FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Überwiegend verlaufen die Infektionen mit den Viren ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei Menschen über 60 Jahren deutlich erhöht. Menschen, die in FSME-Risikogebieten wohnen, arbeiten oder sich dort aus anderen Gründen aufhalten und dabei ein Risiko für Zeckenstiche haben, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine FSME-Impfung. Aktuell sei die Impfquote niedrig, ein hoher Anteil der FSME-Fälle gelte somit als vermeidbar. 2022 wurden laut RKI-Bericht 546 FSME-Erkrankungen übermittelt. Das seien 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor.