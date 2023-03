28.03.2023 15:03 Uhr | Treibhausgas-Emissionen: Erhöhung fördert Speicherung von CO2 in den Meeren

Das Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht hat sich die komplizierten Folgen der Verwitterung von Gestein in einer Modellierung vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass durch die Verwitterung gelöster Stoffe, die ins Meer gelangen können, die dortige Speicherfähigkeit für CO2 zunimmt. Bei schnell fortschreitender Erderwärmung würde sich dieser Prozess verstärken. Die sogenannte Alkalinität, also die Säurebindungskapazität, könnte dadurch in den Meeren um bis zu 33 Prozent steigen.

"Das heißt aber nicht, dass mehr Emissionen gut sind fürs Klima", betont die Studienautorin Nele Lehmann. Denn der Einfluss der Alkalinität ist gering, gemessen an den Mengen an CO2, die auf der Welt menschengemacht emittiert werden und der der Prozess der Verwitterung entfalte seine Wirkung über deutlich längere Zeitperioden, so die Forscherin. Die aktuelle Studie beschränkte sich auf die mittleren Breiten, als nächstes soll die Alkalinität in der Arktis untersucht werden, wo die Datenlage besonders lückenhaft ist.

Link zur Studie: Alkalinity responses to climate warming destabilise the Earth’s thermostat

28.03.2023 14:01 Uhr | Schallwellen können Mikroplastik aus dem Meer entfernen

Die Zunahme von Mikroplastik ist ein bedeutendes Problem für die globale Umwelt. Daher wird an verschiedenen Methoden geforscht, mit denen die winzigen Partikel wieder aus dem Wasser geholt werden können. Allerdings basieren viele Mechanismen auf Filtern, die verstopfen können und relativ teuer sind. US-Forschende haben nun einen völlig neuartigen Weg gefunden: mithilfe von Schallwellen.

Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei Lautsprechern, bei denen sich durch die Schallwellen auch Staubpartikel anheften können, erklärt die Forscherin Nelum Perera von der New Mexico Tech. Im Falle des Mikroplastiks wird dieses ebenfalls zum Vibrieren und sich Bewegen gebracht, wodurch es leichter aus dem Wasser entfernt werden kann. Erste Tests auf dem Campus der New Mexico Tech und im Rio Grande verliefen bereits erfolgreich, nun soll die Wirksamkeit der neuen Methode in einem größeren Maßstab überprüft werden.

Die Ergebnisse der Studie werden auf dem jährlichen Treffen der American Chemical Society (ACS) vorgestellt.

28.03.2023 12:33 Uhr | Süßstoff Aspartam begünstigt offenbar Entwicklung von Alzheimer

Aspartam ist ein beliebtes synthetisches Süßungsmittel, wegen der weltweiten Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes-Erkrankungen wird es häufig in Diät- und Light-Produkten als Zuckerersatz eingesetzt. Forschende von der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera haben nun allerdings in einer Studie zusammen mit der Uni des Saarlands festgestellt, dass Aspartam möglicherweise oxidative Stressreaktionen im Gehirn hervorrufen kann.

Viele Diabetiker nutzen den Süßstoff Aspartam - dieser ist allerdings offenbar ein Risikofaktor für Alzheimer. Bildrechte: IMAGO / teutopress "Dies könnte einen Risikofaktor für die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer darstellen", erklärt die Studienautorin Dr. Heike Grimm von der SRH Hochschule. Denn nicht nur Aspartam selbst, sondern auch seine Abbauprodukte können Auswirkungen auf den Lipidstoffwechsel in neuronalen Zellen haben - was letztlich zu den Stressreaktionen führt und möglicherweise die Entwicklung von Alzheimer begünstigen kann.

Laut den Studienautoren sollte der Einsatz von Aspartam als Zuckerersatz daher kritischer beurteilt werden, allerdings seien weitere Untersuchungen zu den Auswirkungen auf den Lipidstoffwechsel und den oxidativen Stressreaktionen notwendig. Auf jeden Fall sollte die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) festgelegte maximale Tagesaufnahme von 40 mg Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschritten werden, so die Autoren.