Bisher wird in der Europäischen Union noch zu wenig Elektroschrott recycelt. Das Ziel liegt bei 65 Prozent, 2019 waren es allerdings nur 42,5 Prozent. Wie dieser Anteil gesteigert werden kann, wird in einem neuen EU-Projekt erforscht, an dem auch die TU Chemnitz maßgeblich beteiligt ist: "Digitalised Value Management for Unlocking the potential of the Circular Manufacturing System with integrated digital solutions – DiCiM".