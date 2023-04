Eine neue Studie des Leipziger Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) hat die Verteilung von Tempo-30-Zonen in deutschen Großstädten untersucht. Dabei zeigte sich insgesamt ein starkes Gefälle von den Metropolen wie Berlin mit einem Gesamtanteil von gut 60 Prozent und kleineren Großstädten wie Salzgitter mit einem Anteil von nur knapp 18 Prozent an Straßen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. In Mitteldeutschland bildet Erfurt das Schlusslicht mit 26,7 Prozent Tempo-30-Zonen, während es die meisten davon in Dresden mit 43,8 Prozent gibt.