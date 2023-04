"Die Spitzklette könnte als sinnvoller Bestandteil von Cremes oder anderen kosmetischen Produkten fungieren", erklärt der Studienautor Eunsu Song. Zusammen mit anderen Komponenten wie Hyaluron- oder Retinsäure könnte sie sogar noch effektiver wirken. Allerdings kann der Kletten-Extrakt in hohen Dosen auch giftig sein, weshalb nun noch an der optimalen Konzentration für den kommerziellen Gebrauch geforscht werden muss.

Link zum Abstract der Studie: Bioactivity and recovery effects of Xanthium strumarium L. fruit extract on skin using animalalternative testing