Ein Team aus Forschenden des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt am Main, der University of Oxford und der University of Cambridge hat nun in einer umfassenden Studie herauszufinden versucht, was mit den Melodien bei der Weitergabe passiert. Und was von ihnen auf der Strecke bleibt. Das Ergebnis: Die Musik wird verändert. Schwierig zu singende Passagen werden mit der Zeit eingängiger, schwer zu Merkendes weicht bekannten Strukturen. Wobei „bekannt“ nach kulturellem Hintergrund unterschiedlich ausfallen kann. Während sich z.B. amerikanische Probanden an westlichen Tonfolgen orientierten, haben indische Teilnehmer die Musik den (für westliche Ohren eher schwer zu merkenden) indischen Skalen angepasst.