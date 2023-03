17.03.2023 11:05 Uhr | Leipziger Forscher: Raubfische können flache Seen vor Algen nur bedingt retten

Oft kippen flachen Seen durch die Hitze bereits früh um Sommer und vermaledeien Badevergnügen und klare Naturwassererlebnisse. Bislang klang die Theorie so schön: Flache Seen bis drei Meter Tiefe – immerhin 42 Prozent aller Seen weltweit – sind entweder stabil klar mit schönen Wasserpflanzen oder stabil trübe mit vielen Algen. Falls die Seen durch Algen zu kippen drohen, hieß ein seit vielen Jahren eingesetzte Konzept: Raubfische in den See einsetzen - die fressen Friedfische, dadurch gibt’s mehr Kleinkrebse und weniger Algen – der See wird wieder stabil.

Mit dieser Gewissheit scheint es jetzt vorbei. stellen jetzt mit einer Studie das Paradigma der sogenannten Limnologie in Frage. In einer Datenanalyse von 902 Flachwasserseen in Dänemark und den USA fanden Forscher des Umweltzentrums Leipzig (UFZ) und der Universität Aarhus keine Hinweise darauf, dass die Seen zwischen zwei stabilen Zuständen wechseln. Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht.