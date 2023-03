27.03.2023 09:37 Uhr | Diäten: So kann der Jojo-Effekt verhindert werden

Forschende vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung und der Harvard Medical School haben anhand von Mäusen untersucht, was beim Diäthalten langfristig im Gehirn passiert. Dabei zeigte sich, dass die Nervenzellen, die das Hungergefühl auslösen, ein stärkeres Signal erhalten. Dadurch fraßen die Mäuse nach der Diät deutlich mehr und nahmen schnell an Gewicht zu.

Daran beteiligt waren sogenannte AgRP-Neuronen, die das Hungergefühl steuern. Wenn man diese gezielt hemmt, könnte dies auch den gefürchteten Jojo-Effekt verhindern, erklärt der Studienautor Henning Fenselau: "Langfristig ist es unser Ziel, Therapien für den Menschen zu finden, welche helfen könnten das Körpergewicht nach einer Diät zu halten. Um dies zu erreichen, erforschen wir weiterhin, wie wir die Mechanismen blockieren können, die die Verstärkung der neuronalen Bahnen auch beim Menschen vermitteln."

Link zur Studie: A synaptic amplifier of hunger for regaining body weight in the hypothalamus

25.03.2023 12:30 Uhr | Klimawandel: Zecken-Saison startet früher

Zecken mögen’s nicht nur blutig, sondern auch warm: Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München gegenüber der Deutschen Presseagentur bestätigte, sei eine Verschiebung von Zecken-Aktivitäten auf einen früheren Zeitpunkt im Jahr zu beobachten. 2023 hätte es bereits Phasen gegeben, in denen Zecken aktiv waren. Das zeige sich auch daran, dass FSME-Fälle früher auftreten.

"Wir glauben, dass der Klimawandel dabei eine Rolle spielt. Wir wissen nur noch nicht wie", so Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie. Derzeit gebe es in Deutschland zwanzig Zeckenarten, der Mensch wird hierzulande am häufigsten vom Gemeinen Holzbock befallen. Es könnten aber mehr werden: Ein Beispiel sei die afrikanische Hyalomma-Riesenzecke, die von Zugvögeln nach Deutschland gebracht wird, aber in der Regel im Winter abstirbt. "Uns wird sicherlich bevorstehen, dass das Klima so wird, dass sie den Winter übersteht oder dass sie sich anpasst", vermutet Dobler. 2019 wurden bereits erste überwinterte Exemplare in Nordrhein-Westfalen und Niedersachen nachgewiesen.

FSME-Risikogebiete in Mitteldeutschland sind vor allem Südosthüringen und Sachsen. Erst Anfang des Monates hatte das Robert Koch-Institut (RKI) drei neue deutsche FSME-Risikogebiete in Bayern und Sachsen ausgewiesen. FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis und ist eine Hirnentzündung. Zecken können die Viren übertragen. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei Menschen über sechzig Jahren deutlich erhöht. In der ersten Phase gibt es dabei häufig grippeähnliche Symptome, später kann eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute oder des Rückenmarks folgen.