11.01.2023, 15:59 Uhr | ISS: Raumfahrende müssen länger im All bleiben

Astro- und Kosmonauten der Sojus MS-22-Mission müssen aller Voraussicht nach mehrere Monate länger auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben. Das bestätigten Nasa und Roskosmos am Mittwochnachmittag. Drei ursprünglich im September angedockte Raumfahrer sollten ursprünglich im März mit ihrer Kapsel zurückkehren. Nach einem Austritt von Kühlflüssigkeit soll die Kapsel jetzt aber durch Sojus MS-23 ausgetauscht werden, um die Besatzung vor zu hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen. MS-22 soll hingegen unbemannt zur Erde zurückkehren.

11.01.2023, 14:55 Uhr | Planeten kartographieren mit künstlicher Intelligenz

Viele Jahrhunderte haben Menschen daran gearbeitet, korrekte Karten von der Oberfläche der Erde zu erstellen. Damit wir bei Mond, Mars und Co nicht so lange warten müssen, haben Forscherinnen und Forscher von Hochschulen in Bremen, Padua und Bologna eine Methode entwickelt, künstliche Intelligenz (KI) in die Auswertung der großen Datenmengen einzubeziehen, die bei der Erfassung von Himmelskörpern anfallen. Herausgekommen ist ein Open Source-Baukasten, der weiter optimiert werden kann und der nach Aussage der Forschenden "eine effektive, einfache und kostengünstige Methode für die Kartierung von Planeten im All" darstellt. Die Einsatzfähigkeit haben sie am Beispiel eines Marsabschnitts gezeigt.

11.01.2023, 13:40 Uhr | Auch Schimpansen haben Dialekte

Und zwar in ihrer Gestik, das zeigen Beobachtungen an wild lebenden Schimpansen in Uganda. Ein Beispiel sei die Kontaktaufnahme durch das Zerreißen von Blättern. Die ugandische Schimpansengruppe tat das in einer nur für sie typischen Art und Weise, was Forschenden als Gestendialekt interpretiert haben, der sich von der Gestik anderer Gruppen unterscheide. Weder der Lebensraum noch die Gene seien dafür verantwortlich. Zudem konnte an weiblichen Schimpansen einer anderen Gruppe beobachtet werden, dass diese in der Lage waren, den Dialekt richtig zu deuten. Das spreche für Lernfähigkeit im Erwachsenenalter.

Mit gleich vier spannenden Studien sind Hirnforscherinnen und Neurologen zu Jahresbeginn an die Öffentlichkeit getreten. In Freiburg und Bonn wird an unterschiedlichen Aspekten des Erinnerns geforscht, in St. Gallen das Zellwachstum bei Kleinkindern beleuchtet und in Marburg geht es um die Frage, wie wir die Länge von Strecken schätzen können.

Das menschliche Gedächtnis ist sicherlich eines der spannendsten Gegenstände der Hirnforschung und ist Anfang 2023 gleich mit zwei Meldungen vertreten: An der Uni Bonn wurden die die sogenannten "Gliazellen" untersucht – der neben den Nervenzellen zweite große Zelltyp. Dabei konnte eine spezielle Gruppe dieser Zellen identifiziert werden, die als "Ortszellen" dafür verantwortlich sind, dass wir Raumstrukturen lernen und uns besser orientieren können. An der Freiburger Uni ist man der Frage nachgegangen, wie wir uns erinnern – insbesondere, wie das Gehirn die aktuellen Informationen von außen mit dem Hervorrufen von Vergangenem koordiniert. Dabei stießen die Forschenden auf eine besondere Funktion der Zona incerta, einer bisher noch wenig erforschten Gehirnregion, in der Synapsen durch Umkehr von Signalen das Erinnern steuern.

Aus der Schweiz, genauer von Forschenden des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen, kommt die gute Nachricht, dass es mithilfe hochauflösender Ultraschallsonden gelungen ist, Untersuchungen am Gehirn von Babys und Kleinkindern vorzunehmen, die bislang nicht möglich waren. Dazu gehört die Erforschung des Wachstums von Gehirn und Synapsen ebenso wie die Diagnose von Neuropathien beim Kleinkind oder die Reifebeurteilung von frühgeborenen Kindern.