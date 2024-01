Der Anteil bestimmter Bakterien am Mikrobiom des männlichen Spermas scheint Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Männern zu haben. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der University of California Los Angeles (UCLA) in den USA, die in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht wurde. Demnach ist das Mikrobiom der Samenflüssigkeit bei Männern mit abnormalen Spermienparametern "dramatisch verändert".