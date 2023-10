Die Einhaltung einer strengen vegetarischen Ernährung ist neben vielerlei religiösen, ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründen offenbar auch genetisch bedingt. Darauf deuten Untersuchungen von Wissenschaftlern in den USA hin. Bei der Untersuchung von mehr als 300.000 Genomen identifizierte das Forscherteam um Nabeel Yaseen von der Northwestern University in Illinois 34 Gene, "die eine mögliche Rolle im Vegetarismus spielen könnten". Das Forscherteam hatte im Rahmen seiner genomweiten Assoziationsstudie die Genome von 5.324 strengen Vegetariern mit denen von 329.455 Nicht-Vegetariern verglichen, die in der UK Biobank, einer großen Langzeit-Biobankstudie im Vereinigten Königreich, gespeichert sind.

Wie Yaseen und Kollegen in ihrer in der Open-Access-Zeitschrift PLOS ONE veröffentlichten Studie schreiben, haben mehrere der 34 von ihnen identifizierten Gene wichtige Funktionen für den Fettstoffwechsel und bei Gehirnfunktionen. Den Forschern zufolge könnten dadurch auch Unterschiede begründet sein, wie der menschliche Körper Lipide verarbeitet. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Gehirn könnten wiederum die Entscheidung der betreffenden Menschen beeinflussen, sich vegetarisch zu ernähren, so die Annahme.