Wie die beiden Studienautoren Adam Bode von der Australien National University in Canberra und Phillip Kavanagh von der University of Canberra in ihrer im Fachjournal "Behavioural Sciences" veröffentlichten Arbeit beschreiben, bewirkt das BAS allgemein, dass Menschen positive Reize verstärkt wahrnehmen, neugieriger sind und selbstbewusster handeln. Im konkreten Falle des Verliebtseins sorgt es für die typischen Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen, wie etwa den geliebten Menschen zu idealisieren, ihm ganz nah sein zu wollen oder Negatives zu übersehen. "Im Wesentlichen aktiviert Liebe also Mechanismen im Gehirn, die mit positiven Gefühlen verbunden sind", so die beiden Studienautoren.