Verschluckte Knopfzellen aus Spielzeugen oder Weihnachtsdekorationen können bei Kleinkindern zu schweren inneren Verletzungen führen. Davor hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gewarnt. Besonders gefährlich wird es demnach, wenn die Knopfzelle in der Speiseröhre der Kinder stecken bleibt. Denn durch den Kontakt mit der feuchten Schleimhaut fließt dann Strom. Dabei entstehen an der Grenzfläche zwischen Knopfzelle und Schleimhaut Hydroxidionen, die zu schweren Verätzungen führen können.

Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Dem BfR zufolge besteht durch große Knopfzellen ab 20 Millimeter ein besonders hohes Risiko, da deren Steckenbleiben in den engen Speiseröhren kleiner Kinder besonders wahrscheinlich ist. In diesem Falle würden zunächst keine Symptome oder allenfalls leichtes Unwohlsein auftreten. Erst nach einigen Stunden käme es zu Erbrechen, Appetitlosigkeit, Fieber und Husten. Später könnte es dann in der Speiseröhre zu Blutungen und zum Absterben von Gewebe kommen, durch die sich die Speiseröhre langfristig sogar narbig verengen könnte. In seltenen Fällen könnten Komplikationen sogar zum Tod führen.