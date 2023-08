Das Skelett der urzeitlichen Walart mit dem Namen "Perucetus colossus" - grob übersetzt "der kolossale Wal aus Peru" - wurde vor zehn Jahren in der Wüste an der Südküste Perus entdeckt. Jeder Wirbel wiegt weit über 100 Kilo, die Rippen sind bis zu 1,4 Meter lang. Mit fünf bis acht Tonnen ist das 20 Meter lange Skelett der neuen Art zwei- bis dreimal so schwer wie ein 25 Meter langes Blauwal-Skelett in der Hintze Hall des Natural History Museums in London. Den Stuttgarter Forschern zufolge ist das enorme Gewicht des Urzeit-Wals mit der Anlagerung zusätzlicher Knochenmasse an der Außenseite der Skelettelemente und mit einer höheren Knochendichte zu erklären.