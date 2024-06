Das Julius Kühn-Istitut (JKI) warnt Reisende davor, Pflanzen und Pflanzenteile aus Ländern außerhalb der EU als Urlaubssouvenir mitzubringen. Ableger, Zapfen, Äste, aber auch frisches Obst als Reiseproviant bergen die Gefahr unbemerkt Insekten, Pilze oder Bakterien in die EU einzuführen. So können in Hölzern Käferlarven mitreisen und Viren in den Blättern exotischer Zierpflanzen schlummern.