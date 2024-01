WISSENS-NEWS WHO: Zahl der Tabaknutzer sinkt - Europa trotzdem Sorgenkind

Die Zahl der Tabaknutzerinnen und -nutzer ist nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den vergangenen zwei Jahren weltweit trotz Anstiegs der Weltbevölkerung um 19 Millionen gesunken. Europa sei dabei ein Sorgenkind. Dort sei die Rate der tabakkonsumierenden Frauen teils doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Außerdem sinke sie langsamer als in anderen Weltregionen.