Klimaforschung Luftfeuchtigkeit, Erwärmung, CO2-Emission: ein Teufelskreis?

In Folge des Klimawandels fällt in den Tropen immer mehr Regen, die Luftfeuchtigkeit steigt an. Forscher des Virginia Institute of Marine Science (USA) fanden nun heraus, dass dadurch die Böden stärker atmen: Mikroben im Boden setzen Kohlendioxid frei, das so in die Atmosphäre gelangt. Diese zusätzlichen Mengen an Treibhausgas könnten die globale Erwärmung weiter verstärken. Ein Teufelskreis?