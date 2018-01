Der 34-Jährige war mit starken Schmerzen beim Schlucken und ausgeprägten Sprechbeschwerden in ein Krankenhaus in der britischen Stadt Leicester gekommen. Er berichtete von einem platzenden Gefühl in seinem Nacken sowie einer Schwellung, die unmittelbar nach dem Nieser eintrat. Bei der Untersuchung hörten die Ärzte ein knirschendes, knisterndes Geräusch vom Nacken bis hinunter zum Brustkorb. Dies deutete auf Lufteinschlüsse im Gewebe hin - eine Vermutung, die eine anschließende Computertomographie bestätigte. Um eine Infektion und eine Verschlimmerung der Beschwerden zu verhindern, wurde der Patient stationär aufgenommen.

Ein Nieser kündigt sich meist mit einem leichten Kribbeln in der Nase an, doch dann ist es für die meisten Menschen schon zu spät: Die Luft bricht sich Bahn nach draußen - und das kann ganz schön laut werden.

Vor allem dürften viele Menschen versuchen, das Niesen beispielsweise mit der Hand zu unterdrücken. Denn wer bloß verhindern will, dass Keime und Bazillen durch die Gegend fliegen, dem reicht es, auch einfach in die Ellenbeuge zu niesen.



Einen Nieser ganz zu unterdrücken ist jedenfalls keine gute Idee, wie der Brite aus Leicester schmerzhaft zu spüren bekam. Denn der Druck, der sich dabei in Mund und Nase aufbaut, ist enorm. Kneift man also die Nasenflügel zu und hält gleichzeitig auch noch den Mund geschlossen, riskiert man erhebliche Verletzungen wie das Beispiel aus Großbritannien zeigt. Die Sache sei für ihren Patienten sogar noch glimpflich ausgegangen, schreiben die britischen Ärzte in ihrem Aufsatz: Sein Trommelfell habe platzen können oder sogar ein Blutgefäß im Gehirn.