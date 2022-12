Vor allen Dingen, wenn man das Gespräch mit Detailwissen pfeffert. Zum Beispiel, warum sich Frau Nosferatu so erfolgreich ausbreitet. Nämlich dank ihrer Spermathek, in der lagert sie Sperma ein. So kann sie sich Monate nach der eigentlichen Begattung befruchten, selbst wenn sie zwischendurch ihren Standort gewechselt hat und kein Männchen da ist. Derlei Wissen sorgt am Küchentisch mit pubertierenden Kindern für Heiterkeit, aber manchmal auch für vermehrtes Interesse und Respekt vor den Achtbeinern.

Lange glaubte man, die Nosferatu-Spinne lebe vor allem im Süden Europas. Seit 2022 wissen wir: Sie ist auch weiter nördlich weit verbreitet. Bildrechte: imago images/FLPA/Fabio Pupin

Die Karte der Sichtungen zeigt klar: NRW und Süddeutschland sind Hotspots, die Nosferatu-Spinne ist aber auch in ganz Mitteldeutschland zuhause, in großen und kleinen Städten genauso wie in ländlichen Idyllen. Allein aus Sachsens Landeshauptstadt Dresden lagen bis September aus Dohna, Heidenau, Pieschen und Klotzsche Nosferatu-Meldungen vor, aber auch aus Finsterwalde, Neukirch/Lausitz und aus Pirna. Auch Leipzig wartet mit stattlichen Meldungen aus allen Himmelsrichtungen aus, sowohl Grünau im Westen als auch aus der Südvorstadt, aus Eutritzsch im Norden, und zum Beispiel auch aus dem Leipzig vorgelagerten Liebertwolkwitz und Holzhausen. Auch aus Sachsen-Anhalt wissen wir nun, dass sich die Spinnen-Art mit den kräftigen Klauen (Cheliceren) gern in Kellern oder Garagen herumtreibt, zum Beispiel in Magdeburgs Neustadt und Altstadt, Halle, im Bördeland, in Zerbst, in Dessau-Rosslau, sowie in Wernigerode, Köthen, Quedlinburg, Thale. Und auch im Freistaat Thüringen haben die Menschen die Spinne mit der markanten Zeichnung auf dem Rücken entdeckt, unter anderem in Erfurt, Eisenberg, Kölleda, Steinbach, Bad Frankenhausen am Kyffhäuser.