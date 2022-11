Erfüllt der Waschbär verborgene Funktionen fürs ökologische Gleichgewicht? Puh. Wem der Kerl schon mal in den Garten gekotet hat, rümpft an der Stelle garantiert die Nase. Genau, invasive Art eben, da fallen uns prompt noch mehr ein: spanische Wegschnecke, giftige Nosferatu-Spinne, Nilgans oder eben Waschbär. Wozu soll der schon gut sein, der pfeffert vergammelte Tomaten aus der Nachbar-Biomülltonne in unseren Hinterhof. Danke dafür. Vielleicht wäre es anders, wenn wir auch mal was über die guten Seiten der Waschbärbande aus der Nachbarschaft schreiben könnten. Kann mal einer ausrechnen, wie viel leichter die Biotonne ist, seit die Herrschaften rausgekriegt haben, dass man leicht an Futter kommt, wenn einer den Deckel aufhält und der andere in die Tonne klettert? Und weil genau das keiner tut, klebt am Waschbär der Geruch des Kackhaufens aus dem Garten: So ein Saubär.