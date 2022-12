Was die Anpassung der Corona-Impfstoffe an die BA.5 Variante gebracht hat, darüber wird unter Forschenden heftig debattiert. Während die Impfstoffhersteller Biontech und Moderna den Nutzen der neuen bivalenten Booster-Vakzine betonen, deutet eine neue, unabhängige Laborstudie von Forschenden aus Göttingen und Hannover jetzt an, dass es zwar einen zusätzlichen Nutzen durch die Anpassung gibt, dieser aber relativ geringfügig ausfällt. Außerdem bestätigen die Tests im Reagenzglas das Potenzial der neuen Varianten BA.2.75.2 und BQ.1.1, den durch Impfungen und Impfdurchbrüchen aufgebauten Antikörpern auszuweichen.

Vergleich: Antikörper von Geimpften und Genesenen gegen BQ.1.1 Variante

Die Infektionsbiologen Markus Hoffmann und Stefan Pöhlmann vom Deutschen Primatenzentrum. Bildrechte: Deutsches Primatenzentrum Für ihre im Fachjournal The Lancet erschienene Studie hatten die Wissenschaftler um Markus Hoffmann und Stefan Pöhlmann von der Abteilung Infektionsbiologie am Deutschen Primatenzentrum eine Reihe von Neutralisationstests durchgeführt. Dabei wird das Blut von Versuchspersonen in einer Petrischale mit Viren konfrontiert, in diesem Fall mit sogenannten Pseudovarianten. Das sind Viren, denen die Spikeproteine der aktuellen Coronavarianten BA.5 BA.2.75.2, BJ.1 und BQ.1.1. eingepflanzt wurden. Zum Vergleich zogen sie auch noch Viren mit Spikeproteinen der B.1 Variante heran. So konnten die Forscher beobachten, inwiefern sich die Antikörper der Testpersonen an die mutierten Spikeproteine gebunden haben.

Die Testpersonen wiederum gehörten zu fünf Gruppen.

Die erste Gruppe hatte drei Impfungen erhalten und keinen Impfdurchbruch erlitten. Gruppe zwei hatte vier Impfungen mit den nicht angepassten Impfstoffen erhalten und keinen Impfdurchbruch gehabt. Gruppe drei hatte eine vierte Dosis mit den an BA.5 angepassten bivalenten Impfstoffen bekommen. Gruppe vier hatte nach drei Impfungen einen Impfdurchbruch mit einer der Omikron-Varianten BA.1, BA.2 oder BA.5 gehabt. Und schließlich Gruppe fünf hatte nach drei Impfungen einen Impfdurchbruch mit BA1. oder BA.2 gehabt und dann schließlich noch eine Booster-Impfung mit einem angepassten bivalenten Impfstoff bekommen.

Stärkste Immunität: Drei Impfungen, dann Impfdurchbruch, dann Omikron-Booster

Bei allen Tests zeigte sich, dass die vor allem in Indien zirkulierende BA.2.75.2 Variante und die in Europa aktuell auf dem Vormarsch befindliche BQ.1.1 Variante den Antikörpern der Geimpften und Genesenen am besten ausweichen konnten. Hier sei der Immune-Escape am deutlichsten gewesen, schreiben die Forschenden in der Studie.