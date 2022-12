Angesichts der sich rapide beschleunigenden Klimakrise und sinkenden Artenvielfalt müssten Oberflächengewässer jetzt in Rekordzeit an die Folgen angepasst werden, so der Nabu. Dazu gehörten lange Trockenperioden mit geringen Niederschlägen sowie Starkregenereignisse. Begradigung, Uferbefestigung und Fahrrinnenvertiefungen hätten höhere Fließgeschwindigkeiten zur Folge und zerstörten wichtige Lebensräume für Tiere: "Flüsse verlieren an Widerstandsfähigkeit", so Krüger.