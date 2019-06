Das Rezept für den ökologischen Leuchtstab: Man nehm ein Gewächshaus, einen Pilz, eine Mischung aus sterilisierten organischen Reststoffen aus der Forst- und Landwirtschaft oder der Lebensmittelindustrie - wie Holzmehl oder Kaffeesatz -, sowie eine gute Portion Geduld. Presst man das Gemisch in eine bestimmte Form, muss man nämlich warten. Je stärker sich der Pilz in der Form ausbreitet, umso stärker leuchtet auch das Knicklicht. Das ist der Punkt, an dem Kinderaugen dann eher verlöschen als aufleuchten: Der Okö-Leuchtstab leuchtet zwar lang - aber nicht sofort nach dem Knicken. Grasselt-Gille führt aus:

Wer diese Knicklicht nutzen will, müsste also derzeit lange planen: Jetzt pressen - und in fünf Wochen beim Kindergeburtstag aus der Kiste holen. Aber auch das ist noch Partymusik von morgen. Denn bis wir tatsächlich mit dem ökologischem Knicklicht aufs Konzert gehen, oder Kinderpartys in Stimmung bringen, wird es noch eine Weile dauern. 2021 hoffen die Forscher, dass eine erste kleine Öko-Knicklicht-Serie reif für den Markt ist.