Wie mäandernde Flüsse dem Klima helfen

Und diese Reise kann dauern: Sandkörner werden Sachse zufolge nämlich entlang der Mäander immer wieder in der Flussaue abgelagert und teils Jahrtausende später weiter transportiert. Dabei wird das Sandkorn von Kohlenstoff begleitet, der aus aus Pflanzen und Boden eingespült wird. "Der Kohlenstoff in den Böden wird durch den Fluss transportiert. Wenn dieser Kohlenstoff nun während des Transportes oder während der Ablagerung in den Flussauen wieder oxidiert, wird er zu Kohlendioxid. Dann ist der Kreislauf quasi wieder geschlossen. Wird dieses Material aber in die Ozeane verfrachtet, ist das ein effizienter Prozess, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen." Und das für Millionen von Jahre, setzt Sachse nach.

Das GFZ-Forschungsteam konnte zeigen, dass mäandernde Flüsse das besser können. Die lange Wanderung durch die Schleifen verhindert, dass der Kohlenstoff oxidieren und als CO2 in die Atmosphäre entwischen kann. Das heißt, der Kohlenstoff muss ohne diese chemische Reaktion das Meer erreichen. Dr. Dirk Sachse erklärt: "Wir haben gesehen, dass in dem Bereich, wo der Fluss diese Mäander zieht, die Kohlenstoff-Bilanz besser ist, weil man der Atmosphäre dort mehr Kohlenstoff entziehen kann als in den Bereichen, wo der Fluss gerade ist." Damit Flüsse eine möglichst effektive Kohlenstoff-Senke sind, müssen sie mit ihrer natürlichen Aue interagieren können, erläutert der Geomorphologe. Sie müssen dort Sedimente abtragen und wieder ablagern können.

Heißt das also, wir müssen auch hierzulande unseren begradigten Flussläufen wieder mehr Platz für Mäander machen im Kampf gegen die Klimakrise? "Die Hypothese wäre schon, dass, wenn man dem Fluss mehr Raum gibt, der dann mehr Kohlenstoff der Atmosphäre entziehen kann. Aber wir sprechen hier über Prozesse, die nicht in in zehn Jahren passieren. Wenn wir jetzt die Oder oder andere Flüsse in ihren natürlichen Lauf lassen würden, würden wir nicht in fünf Jahren einen Effekt sehen, sondern in tausenden von Jahren." GFZ-Forscher Sachse will als nächstes Flüsse, bei denen der Mensch eingegriffen hat, untersuchen, um zu schauen wie stark der Unterschied tatsächlich ist. Doch er ist jetzt schon überzeugt davon, dass wir uns künftig an dem orientieren sollten, was wir von natürlichen Flussläufen wie dem des Rio Bermejo lernen können, um möglichst nachhaltige Landschaften für die Zukunft zu gestalten.