Der gelbe 1,0 gha-Wert ist der persönliche Wert einer Redakteurin. 2,3 ist der gha-Wert Deutschlands. Und der wird auf den persönlichen Fußabdruck draufgeschlagen und - schwupps - ist die persönliche Ökobilanz, die dank Radfahren, Flug- und Fischverzicht gar nicht so übel ausschaut, versaut. Also was jetzt - kann man das dann nicht einfach lassen? Der Volksmund behauptet: Kleinvieh macht auch Mist, Klimazahlen und Fakten verdrängen nach dem Motto "Nach mir die Sintflut" ist keine Option.

Was genau ist der gha-Wert? Der Begriff stammt aus den 1990er-Jahren. Er entspringt einer Berechnung aus Angebot und Nachfrage: Wie viel Natur haben wir? Wie viel brauchen wir? Und wer nutzt wie viel? Die Einheit in diesem Buchhaltungssystem ist die biologisch produktive Fläche, dargestellt in der Maßeinheit "globale Hektar" (gha).

Für bewusste Lebenshaltung gibt's keinen Applaus

Hier ein paar einfache Ideen, wo sich der der eigene ökologische Fußabdruck eindampfen lässt.

Dankeschön? Fehlanzeige. Bildrechte: Colourbox.de Zugegeben, das ist auf den ersten Blick nicht wirklich sexy - es kommt ja keiner, klopft uns auf die Schulter und sagt, "Du Superheld, krass, wie viel C02 du eingespart hast," oder "Toll, dass du dir die Familientreckingtour in Peru geklemmt hast, spitze, dass ihr den Rhein lang geradelt seid". Marcel Hunecke, Umweltpsychologe an der Fachhochschule Dortmund fasst dieses gesellschaftliche Phänomen so zusammen:

Klimaschutz ist in der Zielhierarchie nicht hoch angesiedelt. Marcel Hunecke

Schweinischer Spaß am ökologischen Fußabdruck

Dabei lässt sich der Spaß am Verzicht tatsächlich lernen und einüben. In der Redaktion Wissen haust beispielsweise seit Jahren ein Stimmungs-Schwein im Büro. Es besteht aus einem alten Luftballon, angeleimten Zeitungsfetzen und ist übermalt mit Farbresten aus der Garage. Wer schlechte Laune hat, sich über Kollegen oder Kinder ärgert, zückt das Portemonnaie, füttert die Sau und darf dann all das sagen, was er einfach mal loswerden muss. Das Schwein reinigt das Büroklima, sorgt einerseits für Erheiterung bei Kollegen und hebt die Grundstimmung, und hilft langfristig dabei, sich zu fragen: Ist mir der doofe Kollege, der dumme Vorfall jetzt echt Geld wert?

Das Redaktio

nsschwein. Bildrechte: Liane Watzel

Dieses Prinzip lässt sich denkbar einfach auch zum Eindampfen des persönlichen ökologischen Fußabdrucks nutzen. Bei jedem bewussten Verzicht füttert man sein Schwein - oder was man auch immer als persönlichen Fußabdruck-Sammler benutzen mag. Diese vier Felder kann man beackern und so seinen ökologischen Fußabdruck hier und da verkleinern.

Mobilität: