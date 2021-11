Ralf Seppelt Bildrechte: Sebastian Wiedling UFZ

Das bestätigt auch Landschaftsökologe Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Im Gespräch mit MDR WISSEN sagt er: "Der Atlas liefert eine gute Vorlage für Planer, zum Beispiel für solche, die Trassen bauen. Für sie ist es wichtig zu wissen, ob ein Ökosystem häufiger oder selten ist, das durch eine Trasse durchschnitten werden soll. Diese Informationen brauchen Planer auch Bundesländer-übergreifend." Durch die föderalistische Struktur in Deutschland ist das ihm zufolge nämlich gar nicht so einfach: Die Datenerfassung in den einzelnen Bundesländern ist ähnlich unterschiedlich wie das Schulsystem. Das macht es Seppelt zufolge sehr mühselig, Informationen zusammenzutragen, die den Einfluss auf Ökosysteme in Niedersachsen mit denen vergleichen, die in Sachsen oder in Baden-Württemberg stattfinden. "Für all solche Planungsentscheidungen ist der Atlas eine hervorragende Grundlage, und die können damit hoffentlich auch mal schneller erfolgen."