Da der Lebensweg vom Ei zum Ölkäfer mit so vielen Zwischenstationen und Risiken gepflastert ist, hat die Natur vorgesorgt: Ölkäferweibchen vergraben im Frühjahr fünf- bis sechsmal im Abstand von ein bis zwei Wochen ihre Ei-Gelege: 2.000 bis 10.000 Eier. Und aus denen schlüpfen dann wieder die (Triungulinus-)Larven, die auf Blüten klettern und auf den richtigen Flieger warten. Die sind übrigens genauso giftig wie die ausgewachsenen Ölkäfer, erklärt Professor Dr. Konrad Dettner von der Uni Bayreuth, Spezialist für die chemische Ökologie der Insekten. Bei Ölkäfer-Imagines, also bei den Käfern synthetisiert das Männchen Cantharidin in den Anhangsdrüsen. Bei der Kopulation wird das Gift vom Männchen auf das Weibchen übertragen. Das ist also nach der Kopulation giftiger als vorher. Das Weibchen selbst baut Dettner zufolge ein wenig Cantharidin als Fraßschutz in die einzelnen Eier ein.

Dass wir den Ölkäfern so selten begegnen, liegt zum einen an diesem sehr komplexen Lebenszyklus, der sehr störanfällig ist, erklärt Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Instituts in Müncheberg: "Trotz der riesigen Anzahl an Eiern, die jedes Weibchen legt, geht so viel 'auf dem Weg' verloren, dass kein großer Puffer da ist." Der Hauptgrund für die relative Seltenheit dieser Käfer sei aber der Verlust geeigneter Lebensräume. Das wiederum erklärt Professor Schmitt zufolge, warum die Tiere an für sie geeigneten Stellen dagegen zahlreich vorkommen, zum Beispiel an den Oderhängen Brandenburgs. Sein Fazit: "Wenn man den Tieren ihren Lebensraum lässt, ist der komplexe Lebenszyklus kein Problem. Wenn dieser schwindet, dann dagegen schon."