Dass die olympischen Spiele nicht unbedingt ein Ausbund an Nachhaltigkeit sind, ist allgemein bekannt. Ein Team der Schweizer Unis Lausanne und Bern sowie von der New York University hat aber nun ausgerechnet, dass sie in den vergangenen Jahren sogar immer weniger nachhaltig geworden sind - trotz vieler gegenteiliger Beteuerungen. Dafür entwickelten die Forschenden ein neuartiges Modell, mit dem sich die verschiedenen Spiele von Albertville 1992 bis Tokio 2021 vergleichen ließen. Kriterien waren zum Beispiel der ökologische Fußabdruck der Besucher, der Bau von neuen Sportstätten, die Einhaltung von Gesetzen und der Zuspruch der lokalen Bevölkerung.

Im Ergebnis waren die Winterspiele 1992 in Albertville und 2002 in Salt Lake City noch am nachhaltigsten, schreiben die Autoren in ihrer in "Nature Sustainability" erschienenen Studie. Am wenigsten entsprachen den Kriterien die Olympiaausgaben 2014 in Sotschi und 2016 in Rio de Janeiro. Auffällig war dabei, dass die Spiele seit London 2012 im Schnitt immer weniger nachhaltig wurden.



Das ist auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass sich London im Bewerbungsprozess unter anderem gegen Leipzig durchgesetzt hatte - das zuvor mit besonders nachhaltigen Spielen geworben hatte und hinterher vom Internationalen olympischen Komitee (IOC) als schlicht zu klein bezeichnet wurde. Später scheiterten deutsche Olympia-Ambitionen, etwa von München für 2022 und Hamburg für 2024, schon vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess am Bürgerprotest. Auch wegen der Furcht vor den finanziellen Folgen sowie für Mensch und Umwelt.