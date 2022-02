Gerade einmal 15 enge Kontakte der Athleten im Olympischen Dorf haben sich angesteckt während der Sommerspiele 2021 und der folgenden Paralympics. Das ist eine winzige Zahl gemessen daran, dass während der Olympischen Spiele vom 13. Juli bis zum 11 August rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler mit ihren Teams in dem Dorf gelebt haben und bei den folgenden Paralympischen Spielen bis zum 8. September noch einmal 4.400 Personen vor Ort waren. Wie Hidechika Akashi und seine Kollegen vom japanischen nationalen Zentrum für Weltgesundheit im Fachjournal JAMA schreiben, haben die Maßnahmen zur Eindämmung des Sars-Coronavirus-2 bei Olympia demnach gut funktioniert.

Mitglieder der Teams, die zu den Spielen anreisten, mussten zunächst in ihrem Heimatland einen Coronatest machen und wurden dann bei der Einreise am Flughafen erneut getestet. Hier seien den Wissenschaftlern zufolge über 54.000 PCR-Tests durchgeführt worden, von denen nur 55 (0,1 Prozent) positiv auf das Virus ausfielen. Die betroffenen Personen wurden isoliert und in eine Quarantäne-Einrichtung gebracht.