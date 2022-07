Die Indizien waren deutlich, bislang fehlte es aber an vergleichbaren Daten: Ein Team von US-Medizinern hat jetzt untersucht, wie stark sich die Fähigkeit des Sars-Coronavirus-2 weiterentwickelt hat, durch Impfung oder Genesung aufgebaute Antikörper zu umgehen. Das Ergebnis ist eindeutig: Gegen die aktuellen Omikron-Subtypen BA.4 oder BA.5 schützen Impfung und Genesung bis zu 20 Mal schwächer als gegen den Ursprungstyp des Virus.

Für die renommierte Fachzeitschrift New England Journal of Medicine hat das Team um Dan Barouch vom Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, USA, eine Testreihe auf neutralisierende Antikörper zusammengefasst. Das sind Antikörper, die das Virus bei einer Infektion sicher unschädlich machen können. Die Menge neutralisierender Antikörper gilt als Vergleichswert dafür, wie gut ein Patient vor einer Ansteckung geschützt ist.