Daneben gibt es bei den beiden mRNA-Impfungen hauptsächlich zwei Sorten gefährlicher Nebenwirkungen. Zum einen sind das starke allergische (anaphylaktische) Reaktionen auf bestimmte Bestandteile der Impfstoffe, die Nanolipide. Sie treten in der Regel wenige Minuten und in seltenen Fällen einige Stunden nach der Impfung auf und können zur Not mit der Gabe von Medikamenten behandelt werden.

Zum anderen werden vor allem bei jungen Männern in seltenen Fällen Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) oder des Herzbeutels (Perikarditis) beobachtet. Eine aktuelle Studie aus Israel kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Entzündungsreaktion nach einer Booster-Dosis (also einer Drittimpfung) mit einem der mRNA-Impfstoffe in der Gruppe der 16 bis 19 Jahre alten Männer etwa einmal alle 15.000 Impfungen vorkommt. Diese Entzündungsreaktionen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Oft müssen die Betroffenen in Krankenhäusern behandelt werden. Allerdings seien bislang keine Fälle von bleibenden Schäden bekannt, so die Autoren der Studie.